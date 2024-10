Basket, Bologna e Trieste ancora imbattute dopo la 3a giornata. Vince anche Reggio Emilia (Di sabato 12 ottobre 2024) dopo gli anticipi della terza giornata della Serie A di Basket continua l’imbattibilità della Virtus Bologna e della Pallacanestro Trieste, che piazzano il colpo in trasferta, mentre successo casalingo per la Unahotels Reggio Emilia. La Virtus dimentica subito il secondo ko consecutivo in Eurolega, ottenendo la terza vittoria in Italia contro una Reyer Venezia che è ancora a quota zero punti in fondo alla classifica. Una Bologna che si è imposta per 76-68 trascinata da Tornike Shengelia con 17 punti. Virtus avanti all’intervallo avanti di dodici punti, con la Reyer che ha provato a rientrare e con la Virtus che ha risposto ad ogni possibile assalto dei padroni di casa. Alla Reyer non sono bastati i 15 punti e 11 rimbalzi di Kabengele. Semplicemente sensazionale l’inizio di campionato di Trieste. Oasport.it - Basket, Bologna e Trieste ancora imbattute dopo la 3a giornata. Vince anche Reggio Emilia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)gli anticipi della terzadella Serie A dicontinua l’imbattibilità della Virtuse della Pallacanestro, che piazzano il colpo in trasferta, mentre successo casalingo per la Unahotels. La Virtus dimentica subito il secondo ko consecutivo in Eurolega, ottenendo la terza vittoria in Italia contro una Reyer Venezia che èa quota zero punti in fondo alla classifica. Unache si è imposta per 76-68 trascinata da Tornike Shengelia con 17 punti. Virtus avanti all’intervallo avanti di dodici punti, con la Reyer che ha provato a rientrare e con la Virtus che ha risposto ad ogni possibile assalto dei padroni di casa. Alla Reyer non sono bastati i 15 punti e 11 rimbalzi di Kabengele. Semplicemente sensazionale l’inizio di campionato di

Basket A1 2024/2025 - Trieste e Virtus Bologna vincono ancora e restano imbattute - Per i padroni di casa non basta un mai domo Tommaso Baldasso, autore di 18 punti. Prova corale per la squadra di coach Banchi, che manda in doppia cifra soltanto Shengelia (17) e Belinelli (11)o. Per i padroni di casa altra buona prestazione di Kabengele (15), ma non basta. Match sempre ben controllato dalle V Nere, che chiudono in doppia cifra di vantaggio il primo tempo e poi riescono a ... (Sportface.it)

