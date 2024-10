"Anche i siti nucleari colpiti da un grande cyber attacco". L'annuncio degli ayatollah (Di sabato 12 ottobre 2024) Potrebbe essere iniziata la rappresaglia di Tel Aviv per l'attacco missilistico di alcuni giorni fa. Paralizzati tutti e tre i rami dell'amministrazione pubblica Ilgiornale.it - "Anche i siti nucleari colpiti da un grande cyber attacco". L'annuncio degli ayatollah Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Potrebbe essere iniziata la rappresaglia di Tel Aviv per l'missilistico di alcuni giorni fa. Paralizzati tutti e tre i rami dell'amministrazione pubblica

"Colpiti da massiccio cyber-attacco anche ai siti nucleari" : l'annuncio dell'Iran - poi l'ordine sui passeggeri in volo - L'Iran denuncia di aver subito un massiccio cyberattacco. Infine il presidente del Parlamento iraniano Mohammad-Bagher Ghalibaf, accompagnato da due parlamentari di Hezbollah, ha visitato il luogo di un raid israeliano a Beirut che giovedì ha causato almeno 22 morti. . Un numero di membri di Hezbollah libanese è stato ucciso il 17 e 18 settembre, dopo esplosioni nei loro cercapersone. (Liberoquotidiano.it)

