Alleanza Verdi Sinistra si presenta alle Regionali con cinque candidati nella Provincia (Di sabato 12 ottobre 2024) L’alleanza Verdi Sinistra Forlì-Cesena ha presentato i candidati per il collegio di Forlì-Cesena per le elezioni Regionali del 17 e 18 novembre e per l’occasione ha radunato tutti suoi rappresentanti della Provincia.nella conferenza stampa tenutasi al Mercato Coperto di Forlì c’erano i Forlitoday.it - Alleanza Verdi Sinistra si presenta alle Regionali con cinque candidati nella Provincia Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Forlì-Cesena hato iper il collegio di Forlì-Cesena per le elezionidel 17 e 18 novembre e per l’occasione ha radunato tutti suoi rapnti dellaconferenza stampa tenutasi al Mercato Coperto di Forlì c’erano i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allevamenti di maiali invasi dai topi : interrogazione di Silvia Zamboni dell'Alleanza Verdi e Sinistra - Nel corso del TG3 regionale del 7 ottobre un servizio ha documentato le terribili condizioni di igiene in cui versano i locali e i maiali all’interno di due allevamenti intensivi ubicati in provincia di Piacenza. . . . Il reportage, realizzato da Giulia Innocenzi, la giornalista co-autrice di “Food for. (Parmatoday.it)

Alleanza Verdi e Sinistra interroga Salvini sul taglio degli alberi per lasciare spazio al tram - Alleanza Verdi e Sinistra porta a Roma il taglio degli alberi per far posto al tram. Luana Zanella, capogruppo alla Camera del partito, ha firmato un'interrogazione da presentare ai ministri Pichetto Fratin, Lollobrigida e Salvini per chiedere spiegazioni ed eventuali danni ambientali... (Padovaoggi.it)

Emergenza abitativa - Alleanza Sinistra e Verdi : "Sette alloggi popolari assegnati senza verifiche delle condizioni economiche" - "Il Comune di Forlì subito dopo l’alluvione del 2023 ha rinnovato, benché non vi fosse alcun obbligo, a prezzo stracciato, l’affitto di una intera palazzina ristrutturata in viale Matteotti a Serinar che li destina a studentato già a partire dall'anno 2005". Così la consigliera comunale di... (Forlitoday.it)

Sinistra Italiana e Verdi chiedono un confronto sui temi locali cruciali - Le segreterie provinciali di Sinistra Italiana e Verdi, partiti che si sono presentati congiuntamente alle recenti elezioni europee ottenendo un significativo 7,17% dei consensi a Piacenza, richiedono un confronto pubblico con i rispettivi segretari regionali per discutere le peculiarità del... (Ilpiacenza.it)