Addio a Roberto Gabellini Appassionato di calcio storica voce dello sport

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ironico e. Spesso anche controcorrente. E’ morto ieri, a 75 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia,. Impiegato di banca, giornalista da sempre. Ha raccontato gli ultimi 50 anni diriminese sulla carta stampata, in tv, via radio e negli ultimi anni anche sul web. Dal 1978 è stato corrispondente del Corriere-Stadio, poi a Telegabbiano di cui nel 1980 divenne coordinatore della redazioneiva. Qualche anno dopo sale anche sul Titano, come collaboratore dell’allora Tele San Marino. Lì, nel 1985, commenta la cerimonia di apertura della prima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, organizzata sul Titano. Quella per la Riminiè sempre stata la sua grande passione. Il Rimini di ieri e quello di oggi che seguiva come opinionista diUp su Vga TeleRimini e poi sul web.