Abbattimento dei cervi, Alessandrini (M5S): "Non porterà alcun presunto beneficio agli agricoltori" (Di sabato 12 ottobre 2024) “A nulla sono valse le migliaia di firme raccolte, gli esposti delle associazioni animaliste e ambientaliste, le manifestazioni dei cittadini e il grande dissenso espresso dall’opinione pubblica locale e nazionale, il centrodestra che governa Regione Abruzzo è rimasto sordo a qualsiasi confronto Chietitoday.it - Abbattimento dei cervi, Alessandrini (M5S): "Non porterà alcun presunto beneficio agli agricoltori" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “A nulla sono valse le migliaia di firme raccolte, gli esposti delle associazioni animaliste e ambientaliste, le manifestazioni dei cittadini e il grande dissenso espresso dall’opinione pubblica locale e nazionale, il centrodestra che governa Regione Abruzzo è rimasto sordo a qualsiasi confronto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessandrini (M5s) sul via libera all'abbattimento dei cervi : "Non si risolverà il problema dei danni all'agricoltura" - L'abbattimento dei cervi non risolverà il problema dei danni all'agricoltura. A dirlo la consigliera regionale del M5s Erika Alessandrini dopo la decisione del tar di autorizzare l'abbattimento a seguito della delibera della giunta Marsilio: "A nulla sono valse le migliaia di firme raccolte... (Ilpescara.it)

Dalla commissione Agricoltura stop alla mozione contro abbattimento dei cervi e ok alla risoluzione per l'arrosticino abruzzese - La terza commissione Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive si è espressa oggi, 11 ottobre, a maggioranza, contro la mozione che chiedeva la revoca della delibera di giunta che detta le regole sul prelievo in forma selettiva del cervo e del relativo piano di abbattimento distinto... (Chietitoday.it)

Associazioni deluse dalla decisione del Tar sull'abbattimento dei cervi : si valuta il ricorso al consiglio di Stato - “Con profonda delusione prendiamo atto del pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale. . Lav, Lndc. . In questi mesi si è atteso invano un confronto sia tecnico sia politico con l’amministrazione regionale che oggi si assume la responsabilità di aver reso cacciabile il cervo in Abruzzo”. (Ilpescara.it)

L'assessore Imprudente sul "via libera" del Tar all'abbattimento dei cervi : "Attestata la correttezza della delibera" - “L’ordinanza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) Abruzzo sul contenimento faunistico del cervo attesta la correttezza della delibera regionale e la validità del procedimento amministrativo da parte della Regione Abruzzo”. Questo il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura... (Ilpescara.it)