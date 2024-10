“A letto con lui, ho sentito qualcosa”. Grande Fratello, Shaila infiamma la notte con l’altro inquilino (Di sabato 12 ottobre 2024) Momento più che bollente al Grande Fratello tra Shaila e l’altro concorrente. I due si sono messi a letto e sono innanzitutto partiti degli abbracci. Ma la vicinanza è stata totale, infatti si è potuto assistere a coccole durate a lungo e anche a parole sussurrate all’orecchio. Non è stato facile capire cosa si fossero detti, ma poi è stata la stessa gieffina a fare il punto della situazione. Quando al Grande Fratello Shaila ha iniziato a coccolarsi col coinquilino, le tre Non è la Rai sono state inquadrate e hanno cominciato a saltare perché entusiaste per quel momento romantico. Le foto e i video hanno cominciato a spopolare sul web, infatti la notte è stata parecchio intensa e la Gatta ha voluto rivelare cosa ha provato in quei frangenti. Leggi anche: “Che schifo, non si lava nemmeno i denti”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Momento più che bollente altraconcorrente. I due si sono messi ae sono innanzitutto partiti degli abbracci. Ma la vicinanza è stata totale, infatti si è potuto assistere a coccole durate a lungo e anche a parole sussurrate all’orecchio. Non è stato facile capire cosa si fossero detti, ma poi è stata la stessa gieffina a fare il punto della situazione. Quando alha iniziato a coccolarsi col co, le tre Non è la Rai sono state inquadrate e hanno cominciato a saltare perché entusiaste per quel momento romantico. Le foto e i video hanno cominciato a spopolare sul web, infatti laè stata parecchio intensa e la Gatta ha voluto rivelare cosa ha provato in quei frangenti. Leggi anche: “Che schifo, non si lava nemmeno i denti”.

