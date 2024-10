Isaechia.it - X Factor 2024, concorrente eliminata si scaglia duramente contro uno dei giudici: ecco cos’è successo nella puntata di ieri (Video)

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Marina Del Grosso ha lasciato Xdopo un’esibizione straordinaria sulle note di “I Put a Spell on You“, un brano che ha messo in luce tutte le sue doti vocali. Tuttavia, nonostante la sua performance impeccabile, la cantante è statadurante i Bootcamp, una decisione che ha scatenato polemiche e ha fatto discutere non solo i fan ma anche gli appassionati di musica. La scelta di eliminarla è stata presa dalla sua giudice, Paola Iezzi, che ha preferito puntare su Laura Fetahu, unacon una presenza scenica sicuramente diversa e, forse, più pronta per il palco di X. Una decisione legittima, come previsto dal regolamento del talent show, ma che ha lasciato la Del Grosso visibilmente delusa.