Walter Zenga club manager del Siracusa: “Qui si respira la storia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mia figlia Samira è nata a Palermo. La Sicilia fa parte della mia famiglia”. Queste le parole di Walter Zenga, nuovo club manager e brand ambassador del Siracusa Calcio, formazione che milita nel girone I del campionato di Serie D. “Se avessimo voluto fare solo un’operazione di marketing avremmo preso un attore o un social media. Il problema è sapere vedere le cose con una visione. Serve farsi trovare preparati”, ha aggiunto commentando il suo nuovo ruolo all’interno della società aretusea. “Siracusa la conoscevo già perché quando allenavo a Catania, spesso, il lunedì venivamo io e mia moglie in macchina. Dopo la partita da allenatore sei veramente cotto e Siracusa è abbastanza vicina. Ho trovato una città bellissima, vivibile. Qui respiri la storia”, ha detto l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. “Non andrò mai sopra nessuno, perché il mio ruolo è ben definito e ben diverso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Mia figlia Samira è nata a Palermo. La Sicilia fa parte della mia famiglia”. Queste le parole di, nuovoe brand ambassador delCalcio, formazione che milita nel girone I del campionato di Serie D. “Se avessimo voluto fare solo un’operazione di marketing avremmo preso un attore o un social media. Il problema è sapere vedere le cose con una visione. Serve farsi trovare preparati”, ha aggiunto commentando il suo nuovo ruolo all’interno della società aretusea. “la conoscevo già perché quando allenavo a Catania, spesso, il lunedì venivamo io e mia moglie in macchina. Dopo la partita da allenatore sei veramente cotto eè abbastanza vicina. Ho trovato una città bellissima, vivibile. Qui respiri la”, ha detto l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale. “Non andrò mai sopra nessuno, perché il mio ruolo è ben definito e ben diverso.

