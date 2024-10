Villas-Boas: «Voglio bene all’Inter. Inzaghi? Lavoro straordinario!» (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in corso in questi giorni a Trento il Festival dello Sport. Tra gli ospiti c’è anche André Villas-Boas, ex allenatore e assistente di José Mourinho negli anni trascorsi all’Inter ed attuale presidente del Porto. RICORDI – In queste ore ha parlato al Festival dello Sport di Trento il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Ma anche il numero uno del Porto, André Villas-Boas, che in nerazzurro ha trascorso un breve periodo affiancando in panchina José Mourinho. Nella mixed zone dell’evento, il Presidente del club portoghese ha dichiarato sulla squadra interista: «Ho bei ricordi dell’Italia, ieri sono stato a Milano e mi emoziona sempre. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore. Voglio bene al calcio italiano e all’Inter. Ora non la seguo troppo, posso solo dire che Inzaghi sta facendo un Lavoro straordinario». Inter-news.it - Villas-Boas: «Voglio bene all’Inter. Inzaghi? Lavoro straordinario!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È in corso in questi giorni a Trento il Festival dello Sport. Tra gli ospiti c’è anche André, ex allenatore e assistente di José Mourinho negli anni trascorsied attuale presidente del Porto. RICORDI – In queste ore ha parlato al Festival dello Sport di Trento il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Ma anche il numero uno del Porto, André, che in nerazzurro ha trascorso un breve periodo affiancando in panchina José Mourinho. Nella mixed zone dell’evento, il Presidente del club portoghese ha dichiarato sulla squadra interista: «Ho bei ricordi dell’Italia, ieri sono stato a Milano e mi emoziona sempre. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore.al calcio italiano e. Ora non la seguo troppo, posso solo dire chesta facendo un».

