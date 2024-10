VIDEO – Inter, non solo nazionali. Avanti gli allenamenti, i presenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Inter non si ferma nemmeno durante la sosta per le nazionali. Tra chi è stato convocato e chi è rimasto ad Appiano Gentile tutti stanno passando le giornate nei rettangoli da gioco. Il VIDEO dal canale Youtube della mattinata del Bper Training Center. ALLENAMENTO – L’Inter prosegue gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha richiamato i giocatori mercoledì dopo qualche giorno di riposo e sta lavorando anche se non a pieno regime. Tanti sono i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, solo questa sera ne giocheranno quattro (Kristjan Asllani con l’Albania, Hakan Calhanoglu con la Turchia, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda). Al Bper Training Center ne sono rimasti pochi, ma fondamentali per ciò che ha in mente l’allenatore nerazzurro. Di seguito il VIDEO dal canale Youtube ufficiale del club. Inter-news.it - VIDEO – Inter, non solo nazionali. Avanti gli allenamenti, i presenti Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’non si ferma nemmeno durante la sosta per le. Tra chi è stato convocato e chi è rimasto ad Appiano Gentile tutti stanno passando le giornate nei rettangoli da gioco. Ildal canale Youtube della mattinata del Bper Training Center. ALLENAMENTO – L’prosegue gliad Appiano Gentile. Simone Inzaghi ha richiamato i giocatori mercoledì dopo qualche giorno di riposo e sta lavorando anche se non a pieno regime. Tanti sono i calciatori convocati dalle rispettivequesta sera ne giocheranno quattro (Kristjan Asllani con l’Albania, Hakan Calhanoglu con la Turchia, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda). Al Bper Training Center ne sono rimasti pochi, ma fondamentali per ciò che ha in mente l’allenatore nerazzurro. Di seguito ildal canale Youtube ufficiale del club.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO ? Due nazionali Inter recuperano. Ma c’è uno stop! | Inter Chat - IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. I due nerazzurri sembrano aver recuperato, pronti per le sfide di Nations League. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui ... (Inter-news.it)

VIDEO ? Inter tra Nazionali e Champions League : attesa! | Inter Chat - 30 con voi su Inter Chat: in conduzione Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Alessia Gentile e Emanuele Rossi. Inter Chat LIVE: tutte le info SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione di Inter Chat LIVE e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. (Inter-news.it)