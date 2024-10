Usa 2024, Kamala Harris contro Trump: “Negare un altro dibattito è una mossa debole” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris, durante il suo comizio a Phoenix, ha criticato il suo avversario repubblicano Donald Trump, per aver rifiutato di partecipare a un altro dibattito. “Penso che sia un disservizio per gli elettori e una mossa piuttosto debole”, ha detto la vicepresidente. Il tycoon aveva infatti scritto sui suoi profili social: “La prima cosa che fa un pugile quando perde un incontro è chiedere una rivincita. È molto tardi, le votazioni sono già iniziate – non ci sarà nessuna rivincita! Inoltre, ieri Kamala ha dichiarato chiaramente che non avrebbe fatto nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c’è nulla da discutere”, chiudendo così definitivamente le porte alla possibilità di un secondo dibattito con la democratica Kamala Harris. Lapresse.it - Usa 2024, Kamala Harris contro Trump: “Negare un altro dibattito è una mossa debole” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, durante il suo comizio a Phoenix, ha criticato il suo avversario repubblicano Donald, per aver rifiutato di partecipare a un. “Penso che sia un disservizio per gli elettori e unapiuttosto”, ha detto la vicepresidente. Il tycoon aveva infatti scritto sui suoi profili social: “La prima cosa che fa un pugile quando perde un inè chiedere una rivincita. È molto tardi, le votazioni sono già iniziate – non ci sarà nessuna rivincita! Inoltre, ieriha dichiarato chiaramente che non avrebbe fatto nulla di diverso da Joe Biden, quindi non c’è nulla da discutere”, chiudendo così definitivamente le porte alla possibilità di un secondocon la democratica

