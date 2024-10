Uomo trovato morto sul divano di casa dopo due settimane: la televisione era ancora accesa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì è stato trovato il cadavere di un Uomo di 68 anni in un'abitazione di Lonate (Brescia): il 68enne era morto due settimane prima. In casa sua è stata trovata ancora la televisione accesa. Fanpage.it - Uomo trovato morto sul divano di casa dopo due settimane: la televisione era ancora accesa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì è statoil cadavere di undi 68 anni in un'abitazione di Lonate (Brescia): il 68enne eradueprima. Insua è stata trovatala

