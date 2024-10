Inter-news.it - Ungheria-Olanda, Inter protagonista assoluta. Le formazioni ufficiali

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’sarà ospite dell’questa sera alle 20.45 alla Puskas Arena di Budapest. L’saràdella partita, le. GLI UNDICI –è una delle partite che si giocherà questa sera di UEFA Nations League. La squadra di Ronald Koeman disputerà la terza giornata della Lega A della competizione ed ha 4 punti. Vittoria per 5-2 con la Bosnia e pareggio per 2-2 con la Germania il 10 settembre. Alla Puskas Arena di Budapest tra i protagonisti assoluti ci saranno i giocatori dell’. Denzel Dumfries e Stefan de Vrij partiranno entrambi dal primo minuto nella formazione degli Oranje. Il difensore nerazzurro ha vinto il ballottaggio ancora una volta Matthijs de Ligt, che già agli Europei non ha mai giocato. L’esterno invece da leader viene preferito a Jeremie Frimpong.