"Troppi interpelli, in Lombardia è caos: 737 posti da coprire nelle segreterie. Intervenga il Ministero", l'appello di Abele Parente della UIL (Di venerdì 11 ottobre 2024) In Lombardia la situazione delle segreterie scolastiche è diventata insostenibile. A meno di due mesi dall'inizio della scuola, a causa delle mancate disposizioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nelle scuole della Lombardia è caos segreterie.

