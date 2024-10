“Tremavo dall’ansia”. Avvicinato con l’inganno e aggredito, paura per Edoardo Donnamaria (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Sono stato aggredito, è stata un’esperienza bruttissima: Tremavo dall’ansia”. Così Edoardo Donnamaria durante un’intervista. “Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto”. I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma solo oggi ha deciso di parlarne. Donnamaria aveva fatto parlare di sé per la storia nata dentro il Grande Fratello con Antonella Fiordelisi, storia poi finita nel peggiore dei modi. >> “Ci siamo sposati”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Sono stato, è stata un’esperienza bruttissima:”. Cosìdurante un’intervista. “Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto”. I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma solo oggi ha deciso di parlarne.aveva fatto parlare di sé per la storia nata dentro il Grande Fratello con Antonella Fiordelisi, storia poi finita nel peggiore dei modi. >> “Ci siamo sposati”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Forum - Edoardo Donnamaria aggredito da una donna : «Tremavo dall'ansia» - Nello specifico, infatti, durante una diretta su Twitch, il protagonista ha raccontato una disavventura che gli è capitata un po' di tempo fa, ma di cui non aveva mai parlato pubblicamente. L'avvertimento di Edoardo Donnamaria alla signora in questione Edoardo Donnamaria, poi, ha proseguito il suo sfogo rivelando di essere in possesso di tutto il materiale per tutelarsi, tuttavia, crede che non ... (Tvpertutti.it)