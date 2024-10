Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 08:30

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverdetrovati all’ascolto intensa la circolazione su tutte le principali consolari penalizzata la Cassia bis anche per un incidente in uscita daabbiamo code da Formello verso le rughe perin carreggiata opposta fine da Castel de’ ceveri al bivio per il Grazie sempre in entrata aaltro incidente con incolonnamenti segnalato su via Flaminia da Labaro verso via dei Due Pontiintenso Anche su via Aurelia code da Malagrotta verso Piazza Irnerio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Aurelia Ardeatina interna tra le uscite cazzi e ti tra Casine Appiain coda lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara in direzione della tangenziale est trafficato il viadotto della Magliana con code dal bivio con laFiumicino verso via Laurentina in tangenziale est abbiamo fine tra Nomentana via dei Campi ...