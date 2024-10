Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa sentita anche a Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto nell'area dei Campi Flegrei oggi è stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv alle ore 20.53. D'intensità 3.2, l'evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di Napoli. Domani e dopodomani è in programma l'esercitazione nazionale per rischio vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, che riguarda le aree che si trovano nella L'articolo Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa sentita anche a Napoli proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadinell'area deiè stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv alle ore 20.53. D'intensità 3.2, l'evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di. Domani e dopodomani è in programma l'esercitazione nazionale per rischio vulcanico nell'area dei, che riguarda le aree che si trovano nella L'articoloaiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terremoto oggi ai Campi Flegrei - scossa sentita anche a Napoli - D'intensità 3. 53. 2, l'evento sismico è stato avvertito nei quartieri occidentali di Napoli. Domani e dopodomani è in programma l'esercitazione nazionale per rischio vulcanico nell'area dei Campi Flegrei, che riguarda le aree che si trovano nella […]. (Adnkronos) – Una scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei oggi è stata registrata dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv alle ore 20. (Periodicodaily.com)

Terremoto a Napoli oggi - scossa alle ore 20 - 53 : magnitudo 2.3 - La terra torna a tremare nei Campi Flegrei. I sismografi dell?Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 20,53 un sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Pozzuoli nella zona della Variante... (Ilmattino.it)

Terremoto oggi in Italia 11 ottobre 2024 : tutte le ultime scosse | Tempo reale - Terremoto oggi | 11 ottobre 2024 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, venerdì 11 ottobre 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. (Tpi.it)