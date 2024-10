Tennis: Sebastian Korda si opera al gomito, ignota la data del ritorno in campo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tramite il suo profilo Instagram, Sebastian Korda ha annunciato di essersi operato al gomito destro. L’ultima foto che appare sul suo profilo del social delle fotografie, infatti, lo ritrae disteso sul letto di una non meglio specificata clinica. Lungo tutto il braccio, un’evidente fasciatura. Questo il testo lasciato da Korda: “Ciao a tutti. Vorrei aggiornarvi: ho avuto problemi al gomito e insieme con il mio team abbiamo deciso che la migliore opzione fosse l’operazione. Tutto è andato bene, e non vedo l’ora di tornare presto in campo. Grazie per il vostro supporto“. Non ha indicato i tempi di rientro. Oasport.it - Tennis: Sebastian Korda si opera al gomito, ignota la data del ritorno in campo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tramite il suo profilo Instagram,ha annunciato di essersito aldestro. L’ultima foto che appare sul suo profilo del social delle fotografie, infatti, lo ritrae disteso sul letto di una non meglio specificata clinica. Lungo tutto il braccio, un’evidente fasciatura. Questo il testo lasciato da: “Ciao a tutti. Vorrei aggiornarvi: ho avuto problemi ale insieme con il mio team abbiamo deciso che la migliore opzione fosse l’zione. Tutto è andato bene, e non vedo l’ora di tornare presto in. Grazie per il vostro supporto“. Non ha indicato i tempi di rientro.

