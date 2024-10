Tegola Valentin Carboni, c'è rottura del crociato: i tempi dello stop e cosa succede tra Inter e Marsiglia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Notizie poco confortanti quelle che giungono dall`Argentina, impegnata in questi giorni nei match di qualificazione per i prossimi Mondiali. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Notizie poco confortanti quelle che giungono dall`Argentina, impegnata in questi giorni nei match di qualificazione per i prossimi Mondiali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MARSIGLIA - Rottura del legamento crociato anteriore per Valentin Carboni - Tegola per il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Valentin Carboni ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. Lo riferisce il giornalisya Gaston Edul, che ha rivelato che il calciatore ha svolt ... (napolimagazine.com)

Inter, grave infortunio per Valentin Carboni - Grave infortunio per Valentin Carboni: stagione compromessa per il trequartista dell'Olympique Marsiglia, di proprietà dell'Inter. (fantacalcio.it)

Tegola Valentin Carboni, c'è rottura del crociato: i tempi dello stop e cosa succede tra Inter e Marsiglia - Il protagonista è Valentin Carboni, giovane attaccante passato quest'estate in prestito dall'Inter al Marsiglia, che nei giorni scorsi era stato vittima di un problema al ginocchio, che lo aveva messo ... (calciomercato.com)