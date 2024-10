Stadio Montefeltro, la pista rinasce. Ecco le nuove strutture da atletica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Urbino da ieri ha uno Stadio nuovo fiammante. Ed è proprio il caso di dirlo visto che la pista d’atletica è del classico colore rosso. Il rifacimento di tutte le strutture deputate alle specialità dell’atletica leggera era iniziato oltre un anno fa, ma ritardi delle ditte hanno fatto slittare la fine della parte più corposa dei lavori allo scorso maggio, quando in parte era stato reso fruibile. "Ora – ha detto l’assessore alle Infrastrutture sportive, Marianna Vetri – finalmente lo è completamente. Tanto che domenica lo inaugureremo alle 15 con la prima gara ufficiale da circa 30 anni, preceduta dal taglio del nastro. Ilrestodelcarlino.it - Stadio Montefeltro, la pista rinasce. Ecco le nuove strutture da atletica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Urbino da ieri ha unonuovo fiammante. Ed è proprio il caso di dirlo visto che lad’è del classico colore rosso. Il rifacimento di tutte ledeputate alle specialità dell’leggera era iniziato oltre un anno fa, ma ritardi delle ditte hanno fatto slittare la fine della parte più corposa dei lavori allo scorso maggio, quando in parte era stato reso fruibile. "Ora – ha detto l’assessore alle Infrasportive, Marianna Vetri – finalmente lo è completamente. Tanto che domenica lo inaugureremo alle 15 con la prima gara ufficiale da circa 30 anni, preceduta dal taglio del nastro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Misano - conclusi allo stadio Santamonica i lavori sulla pista di atletica - Sono giunti al termine i lavori alla pista di atletica leggera dello Stadio Santamonica, oggetto di un importante intervento di manutenzione mirato al ripristino delle condizioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in piena sicurezza e finalizzato al rinnovo... (Riminitoday.it)

Fungaiolo colto da malore sulla pista ’stadio dello slalom’ - soccorso in elicottero - È atterrato sulle piste da sci del Corno alle Scale l’elicottero del 118 partito ieri mattina da Pavullo per soccorrere un fungaiolo colto da malore. . I tre hanno iniziato a cercare nella zona denominata ’stadio dello slalom’ percorrendola in salita, ma a un certo punto uno di loro, un sessantacinquenne residente a Lizzano, ha accusato un forte dolore al torace con difficoltà respiratoria. (Ilrestodelcarlino.it)

Una pista per l’atletica. Nasce allo stadio Tiezzi - Cortona tornerà ad avere un impianto dove praticare atletica. 400 mila euro il costo complessivo dell’intervento. 324 mila euro sono frutto del bando regionale vinto dal comune per "il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive". (Lanazione.it)