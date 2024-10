Squalifica Curto, pronto il ricorso. Il Cesena chiede la sospensiva (Di venerdì 11 ottobre 2024) pronto il ricorso, che potrebbe partire già oggi, contro la Squalifica di 10 giornate, ridotte poi a 5, comminate a Marco Curto dalla Fifa per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan. Episodio, ricordiamo, avvenuto durante l’amichevole di luglio a Marbella tra il Como e la formazione inglese. A Curto la Commissione disciplinare Fifa – che aveva aperto un fascicolo su esposto della Federcalcio sudcoreana – contesta la frase, detta tra l’altro ad un compagno di squadra e non direttamente all’avversario, "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan" che in realtà non ha nulla di discriminante. Ieri sono anche arrivate le motivazioni che hanno spinto la Commissione disciplinare della Fifa ad assumere una decisione così forte. Sono al vaglio del legale del giocatore e del Cesena. Ilrestodelcarlino.it - Squalifica Curto, pronto il ricorso. Il Cesena chiede la sospensiva Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)il, che potrebbe partire già oggi, contro ladi 10 giornate, ridotte poi a 5, comminate a Marcodalla Fifa per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan. Episodio, ricordiamo, avvenuto durante l’amichevole di luglio a Marbella tra il Como e la formazione inglese. Ala Commissione disciplinare Fifa – che aveva aperto un fascicolo su esposto della Federcalcio sudcoreana – contesta la frase, detta tra l’altro ad un compagno di squadra e non direttamente all’avversario, "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan" che in realtà non ha nulla di discriminante. Ieri sono anche arrivate le motivazioni che hanno spinto la Commissione disciplinare della Fifa ad assumere una decisione così forte. Sono al vaglio del legale del giocatore e del

Cesena - Curto squalificato per razzismo dalla Fifa : club furioso - pronto il ricorso - La reazione del Cesena alla squalifica di Marco Curto da parte della Fifa per un episodio di razzismo durante un’amichevole Il Cesena, tramite un comunicato ufficiale, ha commentato la squalifica inflitta dalla Fifa a Marco Curto per razzismo dopo un’amichevole estiva contro il Wolverhampton. COMUNICATO UFFICIALE – «Il Cesena FC, preso atto del provvedimento assunto […]. (Calcionews24.com)

«Pensa di essere Jackie Chan» : squalifica di 10 giornate a Marco Curto per la frase razzista durante l’amichevole con i Wolves - Dopo l’amichevole, i Wolves avevano presentato una protesta ufficiale alla Uefa ed era intervenuta anche la Federcalcio Coreana per tutelare il proprio giocatore della nazionale. Curto dovrà prestare lavori sociali e seguire corsi di formazione presso un’associazione indicata dalla stessa Fifa. Secondo il collegio che ha valutato quanto accaduto, si è trattato di un insulto di stampo razzista e ... (Open.online)

“Pensa di essere Jackie Chan” : il difensore Marco Curto squalificato per 10 giornate per insulti razzisti - Anche in quella circostanza, i Wolves denunciarono i fatti con una nota ufficiale sul proprio sito. Tali misure sottolineano l’importanza sia della punizione che dell’istruzione nello sradicare comportamenti discriminatori dal gioco che tutti amiamo. L’attaccante dei Wolves Hee Chan Hwang ha denunciato l’accaduto durante il secondo tempo della partita, scatenando la furia dei suoi compagni di ... (Ilfattoquotidiano.it)