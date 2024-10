Smog, sostituzione caldaie e camini: contributi per le zone di pianura (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFino al 31 dicembre 2024, i cittadini delle zone di pianura dell’Emilia-Romagna possono richiedere un contributo per la sostituzione di caldaie, camini e stufe a legna o pellet con dispositivi di ultima generazione. La Regione ha messo Bolognatoday.it - Smog, sostituzione caldaie e camini: contributi per le zone di pianura Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFino al 31 dicembre 2024, i cittadini delledidell’Emilia-Romagna possono richiedere un contributo per ladie stufe a legna o pellet con dispositivi di ultima generazione. La Regione ha messo

