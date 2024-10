Lanazione.it - Sindaco si barrica all’interno dell’unica banca del paese: “Per evitarne la chiusura”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Londa (Firenze), 11 ottobre 2024 – E’ entrato nell’unicadeled ha comunicato agli impiegati che non sarebbe uscito in segno di protesta. Il protagonista è Tommaso Cuoretti,di Londa, e l’obiettivo del suo gesto è quello di scongiurare ladella filiale. L’azione del primo cittadino, come si apprende da fonti del Pd, fa seguito – sempre a Londa – di un presidio di protesta dei cittadini e dei clienti a difesa dell'unico sportellorio rimasto nel comune. Assieme alla popolazione i sindaci dei Comuni limitrofi erano presenti anche i consiglieri regionali Fiammetta Capirossi e Cristiano Benucci del Partito Democratico. "Siamo oggi a supportare la richiesta di tutta Londa e porteremo questa istanza anche in Consiglio regionale - afferma la Consigliera Fiammetta Capirossi - per cercare un ripensamento dell'istituto di credito.