Esports247.it - Silent Hill 2 Remake | A 23 anni di distanza, paura e terrore tornano in alta definizione

Leggi tutta la notizia su Esports247.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Sin dal primissimo, anno 1999, questo nome è sempre stato associato al. Quando nel 2001,2 fece il suo ingresso nel mondo dei videogiochi, segnò letteralmente un punto di non ritorno per questo genere. Per questo motivo rispolverare un titolo tanto amato e intriso di sfumature delicate non è un’impresa da poco, e iluscito qualche giorno fa, realizzato da Bloober Team, affronta la sfida con coraggio, ma non senza inciampare in qualche trappola. Il primo impatto è senza dubbio positivo: dal punto di vista grafico il gioco sfoggia una gamma impressionante di opzioni e di accessibilità, permettendo a ogni giocatore di personalizzare l’esperienza secondo i propri gusti e necessità.