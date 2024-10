Si perde nel bosco mentre cerca funghi, salvato dai vigili del fuoco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero per individuare e soccorrere un 92enne che si è perso nel bosco tra Dudda e Lucolena, nel comune di Greve in Chianti. I pompieri del comando di Firenze Firenzetoday.it - Si perde nel bosco mentre cerca funghi, salvato dai vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayÈ stato necessario l’intervento deidele dell’elicottero per individuare e soccorrere un 92enne che si è perso neltra Dudda e Lucolena, nel comune di Greve in Chianti. I pompieri del comando di Firenze

