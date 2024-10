Shiva condannato per tentato omicidio, i giudici: “Ha sparato alle spalle dei rivali mentre fuggivano” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni il trapper Shiva per tentato omicidio, porto abusivo d'armi e ricettazione. A luglio del 2023, il 24enne aveva sparato contro i due lottatori di MMA che gli avevano teso un agguato ferendoli alle gambe. Fanpage.it - Shiva condannato per tentato omicidio, i giudici: “Ha sparato alle spalle dei rivali mentre fuggivano” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Tribunale di Milano haa 6 anni, 6 mesi e 20 giorni il trapperper, porto abusivo d'armi e ricettazione. A luglio del 2023, il 24enne avevacontro i due lottatori di MMA che gli avevano teso un agguato ferendoligambe.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condannato a sei anni e mezzo - si tatua il volto dei suoi avvocati sulla coscia - il caso di Shiva e le parole di Fedez - Nonostante la condanna, il trapper ha voluto compiere il gesto in loro onore, a quanto pare, per tenere fede a una promessa. Lo hanno reso più mediatico del dovuto e magari ha preso una pena troppo eccessiva solo per il clamore che ha creato. Il trapper milanese, che due settimane fa era stato condannato a sei anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Milano, ha deciso di tatuarsi il volto di due ... (Ilfattoquotidiano.it)