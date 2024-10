Liberoquotidiano.it - Serve una Nato economica per combattere la Cina: la nuova frontiera delle alleanze

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Altro che smantellare la: va rafforzata, che è il modo migliore per metterla al passo con i tempi. Lo sa persino Donald Trump, dato come piccore e in realtà suo potenziatore. Lo disse di comune accordo con Jens Stoltenberg, nientemeno che l'allora Segretario Generale della, nella famosa conferenza stampa congiunta del 12 aprile 2017. Ammise il ripensamento: «Dissi che era obsoleta; non è più obsoleta», ha combattuto il comunismo, oggi combatte il terrorismo. «Il Segretario Generale e io», spiegò Trump meno di tre mesi dopo l'insediamento alla Casa Bianca, «siamo d'accordo sul fatto che gli altri Paesi membri debbono assumersi la responsabilità di contribuire alla difesa con il 2% del PIL. Se gli altri Paesi faranno la propria parte, invece di affidarsi agli Stati Uniti per colmare la differenza, saremo tutti molto più sicuri e la nostra unione sarà molto più forte».