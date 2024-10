Sammy Basso, oggi i funerali a Tezze sul Brenta: attese migliaia di persone, proclamato lutto cittadino (Di venerdì 11 ottobre 2024) oggi venerdì 11 ottobre è il giorno dei funerali di Sammy Basso. L’addio al 28enne nel pomeriggio alle 15.00 a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, nell'area tra la chiesa e il campo sportivo. attese migliaia di persone tra amici e conoscenti ma anche personaggi del mondo politico e istituzionale come il governatore del Veneto Luca Zaia e l’Assessore veneziana Laura Besio. Nella cittadina di Tezze è lutto cittadino. Fanpage.it - Sammy Basso, oggi i funerali a Tezze sul Brenta: attese migliaia di persone, proclamato lutto cittadino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)venerdì 11 ottobre è il giorno deidi. L’addio al 28enne nel pomeriggio alle 15.00 asul, in provincia di Vicenza, nell'area tra la chiesa e il campo sportivo.ditra amici e conoscenti ma anche personaggi del mondo politico e istituzionale come il governatore del Veneto Luca Zaia e l’Assessore veneziana Laura Besio. Nella cittadina di

