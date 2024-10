Metropolitanmagazine.it - Robert Downey Jr. protagonista di un nuovo film Universal

(Di venerdì 11 ottobre 2024) LaPictures sta cercando di tornare in affari con la sua star premio Oscar Oppenheimer, poiché alcune fonti hanno riferito a Deadline che lo studio ha ottenuto i diritti del racconto breve di Julianna Baggott The Hider conJr. come. Andrew Barrer (Ant-Man & Wasp, Transformers One, No Exit) e Gabriel Ferrari (Ant-Man & Wasp, Transformers One, No Exit) adatteranno il racconto. I dettagli della trama sono tenuti segreti. Il progetto è in fase di sviluppo iniziale.Jr., Susane Amanda Burrell produrranno tramite Team. Tory Tunnell e Joby Harold produrranno tramite Safehouse Pictures. Julianna Baggott sarà la produttrice esecutiva e Finneas Scott sarà il co-produttore. Matt Reilly, vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione della, supervisionerà il progetto per lo Studio.