Qualificazioni Mondiali 2026 | il Brasile vince allo scadere Argentina fermata dal Venezuela

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Iltorna alla vittoria, mentre l’non riesce ad andare oltre il pari nella nona giornata delleCONMEBOL aidel. In attesa della sfida tra Perù e Uruguay, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, nella notte italiana i verdeoro riescono a ribaltarla per il rotto della cuffia a Santiago contro un Cile che è giunto alla quarta sconfitta consecutiva ed è fermo a soli 5 punti in classifica. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo appena due minuti con Edu Vargas, ma Da Cruz al 45° e poi Luiz Henrique all’89° riescono a regalare tre punti fondamentali alla propria Nazionale.