Prima De Raho poi Scarpinato. Bufera sui grillini in commissione Antimafia (Di venerdì 11 ottobre 2024) È ancora polemica sugli esponenti grillini in commissione parlamentare Antimafia. Dopo il caso scoppiato attorno a Cafiero De Raho, vicepresidente dell'organismo parlamentare in questione, che proprio in quanto componente della commissione non può essere audito dalla stessa sul caso del dossieraggio abusivo perpetrato da Striano, iniziato già quando ai vertici della procura Nazionale Antimafia c'era Prima De Raho poi Scarpinato.

Scandalo dossier - Gasparri : “Chiedo le dimissioni di Cafiero De Raho dalla Commissione Antimafia” - E poi c’è Cafiero De Raho, già capo della Procura Antimafia e che oggi, quindi, ricopre il ruolo di Vicepresidente della Commissione antimafia. Ed è per questo che Cantone ha fatto ricorso e intende andare avanti. Nell’attesa di proteste per esempio della “garantista” Debora Serracchiani, per non dire di Matteo Renzi, si sono fatti sentire gli esponenti di Forza Italia nella commissione: Mauro ... (Secoloditalia.it)