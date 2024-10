“Pelle, capelli, sangue, latte materno e tessuto adiposo sono contaminati dalle sostanze chimiche rilasciate dai contenitori di cibi e bevande”: lo studio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pelle, capelli, sangue, latte materno e tessuto adiposo risultano contaminati dalle sostanze chimiche rilasciate dai contenitori a cibi e bevande. È la scoperta fatta dai ricercatori – scienziati della nonprofit svizzera Food Packaging Forum Foundation e della Wayne University – autori dello studio uscito il 17 settembre sul Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Gli studiosi hanno misurato sia le sostanze chimiche usate per la produzione e conservazione degli alimenti sia i sottoprodotti e le impurità presenti normalmente in plastica, imballi, lattine, inchiostri da stampa, ecc. e che finiscono non volendo nei contenitori. Su 14.000 FCC esaminati, 3601 sono stati ritrovati nel nostro organismo umano, cioè il 25%. Ilfattoquotidiano.it - “Pelle, capelli, sangue, latte materno e tessuto adiposo sono contaminati dalle sostanze chimiche rilasciate dai contenitori di cibi e bevande”: lo studio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)risultanodai. È la scoperta fatta dai ricercatori – scienziati della nonprofit svizzera Food Packaging Forum Foundation e della Wayne University – autori dellouscito il 17 settembre sul Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Glisi hanno misurato sia leusate per la produzione e conservazione degli alimenti sia i sottoprodotti e le impurità presenti normalmente in plastica, imballi, lattine, inchiostri da stampa, ecc. e che finiscono non volendo nei. Su 14.000 FCC esaminati, 3601stati ritrovati nel nostro organismo umano, cioè il 25%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capelli che cadono? 5 cibi "anticaduta" che li rendono più forti e belli - I capelli che cadono possono essere aiutati da alcuni cibi "anticaduta", perfetti per renderli più forti e sani ... (grazia.it)

Il cosplay di Shani da The Witcher firmato toriealis ci riporta al debutto della serie - toriealis ha dedicato il suo ultimo cosplay a Shani, l'affascinante dottoressa che abbiamo incontrato per la prima volta nell'originale The Witcher del 2007. (multiplayer.it)

La criminologa Linda Corsaletti: «Cambio lavoro, divento necrofora. Farò il make up ai cadaveri, così il commiato è più dolce» - «Frequento un corso per imparare a truccare, ricomporre e vestire le salme». «Orrore? No, un lavoro bellissimo». La scelta maturata seguendo il caso di Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi nell ... (roma.corriere.it)