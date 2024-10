Panchina Milan, Paulo Fonseca traballa: Massimiliano Allegri è la scelta giusta. Ecco perché (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milan, la Panchina di Paulo Fonseca traballa: ecco perché Massimiliano Allegri potrebbe essere la scelta giusta per rilanciare il club In caso di addio di Paulo Fonseca sulla Panchina del Milan, la scelta più sensata – tenendo conto di diversi fattori – sarebbe sicuramente quella di andare a puntare su Massimiliano Allegri. Sì, perché il tecnico, reduce dall’esonero con la Juventus, sta cercando una nuova sfida per rilanciare le proprie ambizioni e il club rossonero è una piazza che l’allenatore livornese ha già masticato in passato, vincendo anche lo scudetto nel 2011. Allegri è un tecnico che punta tanto, tantissimo sulla fase difensiva ed è proprio questa la problematica che ha accompagnato il Milan in questa prima parte della stagione. Sono, infatti, ben nove le reti subite dai rossoneri in sette giornate. Dailymilan.it - Panchina Milan, Paulo Fonseca traballa: Massimiliano Allegri è la scelta giusta. Ecco perché Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), ladi: ecco perchépotrebbe essere laper rilanciare il club In caso di addio disulladel, lapiù sensata – tenendo conto di diversi fattori – sarebbe sicuramente quella di andare a puntare su. Sì, perché il tecnico, reduce dall’esonero con la Juventus, sta cercando una nuova sfida per rilanciare le proprie ambizioni e il club rossonero è una piazza che l’allenatore livornese ha già masticato in passato, vincendo anche lo scudetto nel 2011.è un tecnico che punta tanto, tantissimo sulla fase difensiva ed è proprio questa la problematica che ha accompagnato ilin questa prima parte della stagione. Sono, infatti, ben nove le reti subite dai rossoneri in sette giornate.

