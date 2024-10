Operativi i centri per i migranti in Albania: dove si trovano, di cosa si occupano e quanto costano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Due centri per migranti, all'incirca 1.200 posti in totale e 600 milioni di euro che l'Italia spenderà in cinque anni per farli funzionare. Sono pronte le strutture frutto del protocollo d'intesa tra Italia e Albania con cui il governo guidato da Giorgia Meloni intende prevenire i flussi Today.it - Operativi i centri per i migranti in Albania: dove si trovano, di cosa si occupano e quanto costano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dueper, all'incirca 1.200 posti in totale e 600 milioni di euro che l'Italia spenderà in cinque anni per farli funzionare. Sono pronte le strutture frutto del protocollo d'intesa tra Italia econ cui il governo guidato da Giorgia Meloni intende prevenire i flussi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pronti i centri per migranti in Albania - Ci sono voluti 5 mesi più del previsto per risolvere numerose difficoltà. . Entro la prossima settimana i 2 centri saranno operativi, fanno sapere fonti del governo. 50 E' terminata la realizzazione dei centri per migranti in Albania. 21. Il sito di Gjader è stato consegnato per i collaudi, pronto anche l'hotspot di Schengjin. (Televideo.rai.it)

Consegnati i centri in Albania : in pochi giorni l'arrivo dei primi migranti - Terminati i collaudi, dalla prossima settimana i primi migranti arriveranno nei centri in Albania che l'Italia ha costruito per delocalizzare le pratiche di asilo. (Ilgiornale.it)

Pronti i centri per migranti in Albania - Nel giro di una settimana - al termine dei collaudi - le strutture apriranno e potranno accogliere le prime persone da sottoporre alle procedure accelerate di frontiera. A quanto si apprende, il sito di Gjader - quello di prima accoglienza al porto di Schengjin era già pronto - è stato consegnato ieri per i collaudi: c'è un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 ... (Quotidiano.net)