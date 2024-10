Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua accoltellato in 4 minuti: i retroscena sull'uccisione del 31enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Brutale Omicidio a Rozzano, vicino Milano, dove il 31enne Manuel Mastrapasqua è stato ucciso in meno di 5 minuti Notizie.virgilio.it - Omicidio di Rozzano, Manuel Mastrapasqua accoltellato in 4 minuti: i retroscena sull'uccisione del 31enne Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Brutale, vicino Milano, dove ilè stato ucciso in meno di 5

Ucciso al rientro dal lavoro - 30enne colpito con una coltellata al torace a Rozzano (Milano). Si indaga per omicidio volontario - L'articolo Ucciso al rientro dal lavoro, 30enne colpito con una coltellata al torace a Rozzano (Milano). Non ci sono testi oculari dell’aggressione e si sta lavorando sulle immagini delle telecamere della zona. Lo scenario non sembrerebbe quello di un agguato di malavitosi. Ma ancora è presto per spiegare quanto è successo dato che al momento non è ancora certo cosa abbia fatto, e se da solo o ... (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio Manuel Mastropasqua a Rozzano - la pista della rapina finita male : quell’oggetto mancante dalla scena del crimine - Il trentunenne aveva perso il padre nel 2018 e viveva con la madre e il fratello; pare che avesse anche una fidanzata, che però in questi giorni si trovava fuori regione. 20 L'ultimo tram della linea 15 passa alla fermata di viale Romagna attorno alle 2. Trovati portafogli e cellulare Secondo le prime informazioni, i carabinieri hanno trovato sia il portafogli (senza contanti all'interno) sia ... (Ilgiorno.it)

Omicidio a Rozzano - 33enne accoltellato in strada muore in ospedale - Il ragazzo, che abitava con la mamma e un fratello, non lontano da viale Romagna nel comune alle porte di Milano dove poco prima delle 3 è stato trovato da pattuglia della tenenza dei carabinieri vicino a una pensilina dei mezzi pubblici. . Mastrapasqua, senza alcun precedente penale, lavorava come magazziniere in supermercato in zona Niguarda. (Agi.it)