Omaggio a Tina Turner, Italo Disco Awards e Festival organistico: cosa fare stasera a Bergamo e provincia (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Omaggio a Tina Turner al Teatro Filodrammatici di Treviglio, lo spettacolo “In nome della Madre” al Teatro Nuovo di Treviglio, musica, balli e divertimento al Druso con “Italo Disco Awards”, il Festival organistico alla chiesa di Sant’Alessandro della Croce a Bergamo, “Fiato ai libri” a Costa di Mezzate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 11 ottobre. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141. Bergamonews.it - Omaggio a Tina Turner, Italo Disco Awards e Festival organistico: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’al Teatro Filodrammatici di Treviglio, lo spettacolo “In nome della Madre” al Teatro Nuovo di Treviglio, musica, balli e divertimento al Druso con “”, ilalla chiesa di Sant’Alessandro della Croce a, “Fiato ai libri” a Costa di Mezzate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 11 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, ain via San Bernardino, 141.

