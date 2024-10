Nuovo libro e progetto di Antonioli sugli amanti Paolo e Francesca (Di venerdì 11 ottobre 2024) È uscito il Nuovo libro di Andrea Antonioli dal titolo “Paolo e Francesca. amanti per l’eternità” (edito da Pazzini Editore), dal quale ha preso forma un progetto multidisciplinare vasto e suggestivo, ideato e coordinato dallo stesso autore e realizzato dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, con l’adesione di numerose istituzioni. Oltre al volume, il progetto comprende pertanto un documentario (video storytelling), un cortometraggio teatrale prodotto da Associazione Life, una videopoesia di Maria Gabriella Conti (regia di Stefano Caranti), un cortometraggio musicale, le mostre d’arte “Paolo e Francesca, visioni dal cuore” e “Archeologia dei Volti” di Salvatore Gennaro. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo libro e progetto di Antonioli sugli amanti Paolo e Francesca Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È uscito ildi Andreadal titolo “per l’eternità” (edito da Pazzini Editore), dal quale ha preso forma unmultidisciplinare vasto e suggestivo, ideato e coordinato dallo stesso autore e realizzato dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, con l’adesione di numerose istituzioni. Oltre al volume, ilcomprende pertanto un documentario (video storytelling), un cortometraggio teatrale prodotto da Associazione Life, una videopoesia di Maria Gabriella Conti (regia di Stefano Caranti), un cortometraggio musicale, le mostre d’arte “, visioni dal cuore” e “Archeologia dei Volti” di Salvatore Gennaro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Qualcosa di nuovo” - il libro di poesie e dipinti di Daurija Campana - Poetessa e pittrice, vive ed insegna a Cesena. Ha già al suo attivo varie pubblicazioni monografiche di poesia: La casa di paglia (2013), L’ultima campana (2021) e la più recente Sola tra memoria e dolore (2023), con accurato saggio introduttivo di Enzo Concardi. Dalla stagione del simbolismo, che non ha ancora cessato oggi di influenzare e sollecitare tanta parte della letteratura e dell’arte ... (Lopinionista.it)

Amanda Knox annuncia il suo nuovo libro : “Racconterà la mia vita dopo la morte di Meredith Kercher - ero intrappolata in quella storia” - Ho creato la mia libertà. Instead I was accused of a crime I had nothing to do with & catapulted into international infamy. A dirlo è Amanda Knox, che in una nota condivisa con il magazine People, ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro, intitolato Free: My Search For Meaning, che sarà disponibile a partire da marzo 2025. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuovo libro Woodward - 'Putin pensava di usare armi nucleari' - Alcuni mesi dopo l'avvio della guerra in Ucraina, l'intelligence americana ha rilevato "discussioni credibili all'interno del Cremlino" in base alle quali Vladimir Putin stava seriamente valutando l'uso delle armi atomiche. Il presidente contattò anche Putin direttamente con un messaggio sulle "conseguenze catastrofiche" di un utilizzo delle armi nucleari da parte di Mosca. (Quotidiano.net)