Ilfattoquotidiano.it - “Non si vedeva niente, l’acqua era nera. Avevo paura”: Gregorio Paltrinieri racconta l’incubo di nuotare nella Senna a Parigi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ricordate quando laera al centro di qualsiasi tipo di polemica durante le ultime Olimpiadi aperché inquinata e impraticabile? Ecco,non l’ha di certo dimenticato. E ci tiene a farlo sapere al Festival dello Sport 2024 di Trento: “, quella era stata una gara molto difficile: non si. Io mi sono buttato per partire eera completamente: non volevo neanche sapere cosa ci fosse lì dentro“. Il nuotatore italiano si era già detto preoccupato delle condizioni del fiume: l’aveva definita “una presa in giro”.è riuscito a vincere l’argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 stile libero, entrandostoria del nuoto italiano. Ma una volta uscito dalla vasca, nel fiume diha gareggiato facendo grande fatica, come testimonia il nono posto ottenuto10km.