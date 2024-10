Thesocialpost.it - “Non ho perso la mia battaglia”. La lettera di Sammy Basso scritta per il suo funerale: il testo integrale

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ecco lacheha scritto il 22 settembre 2017 prima di consegnarla ai suoi genitori in una busta chiusa. Oggi, venerdì 11 ottobre, giorno del suo, è stata letta durante l’omelia, davanti a una folla di presenti. Leggi anche: IT ALERT: i telefonini hanno appena squillato in Campania, ecco perché Carissimi, PUBBLICITÀ Se state leggendo questo scritto allora non sono più tra il mondo dei vivi. Per lo meno non nel mondo dei vivi per come lo conosciamo. Scrivo questaperché se c’è una cosa che mi ha sempre angosciato sono i funerali. Non che ci fosse qualcosa di male, nei funerali, dare l’ultimo saluto ai propri cari è una tra le cose più umane e più poetiche in assoluto.