Ilfoglio.it - Non c'è speranza, ma non smetterò di scrivere contro l'umanizzazione degli animali

(Di venerdì 11 ottobre 2024) No, non mi rassegno a queste città piene di italiane coi cagnini e di arabe coi bambini. Non taccio. Continuo aglidomestici e l’dei medesimi. Ho scoperto che Diaco ha un cane di nome Ugo, che Fedez ha un cane di nome Silvio e questo Silvio veste camicie Versace. Non c’è, chiaro. Poi ho scoperto che i proprietari di bovari bernesi non mettono gli impermeabili ai loro bestioni per proteggerli dalla pioggia ma per proteggersi dalla puzza che emanerebbe, una volta rientrati a casa, dal pelo bagnato. Ho dunque capito che i cani devono puzzare, in caso contrario è la società a puzzare. Di rovesciamento e decomposizione. Infine ho scoperto che le spese veterinarie si possono almeno in parte detrarre. Tali detrazioni andrebbero abolite e il risparmio andrebbe utilizzato per aumentare le detrazioni riguardanti i figli.