Nel nome dell'eroe cittadino Silver Sirotti: al Parco Incontro torna la "Campestre dei bambini" (Di venerdì 11 ottobre 2024) torna domenica a Forlì la "Campestre dei bambini", gara non competitiva riservata agli alunni delle scuole primarie di Forlì, promossa e organizzata da Aics Forlì-Cesena in collaborazione con l’associazione Volontari Parco Incontro. L’evento, che si svolgerà alle 14,30 al Parco Incontro di via Forlitoday.it - Nel nome dell'eroe cittadino Silver Sirotti: al Parco Incontro torna la "Campestre dei bambini" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)domenica a Forlì la "dei", gara non competitiva riservata agli alunnie scuole primarie di Forlì, promossa e organizzata da Aics Forlì-Cesena in collaborazione con l’associazione Volontari. L’evento, che si svolgerà alle 14,30 aldi via

