Nations League: Italia-Israele a Udine, venduti 7mila biglietti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono 7.000 i biglietti venduti fino ad ora per Italia-Israele, partita valida per la quarta giornata di Nations League in programma lunedì sera a Udine. Gli azzurri tornano a giocare al Friuli dopo cinque anni e mezzo dall'ultima volta, che risale al 23 marzo 2019, quando vinsero per 2-0 contro la Finlandia nella gara valida per le qualificazioni a Euro2020. L'emissione dei tagliandi terminerà a mezzogiorno di domenica 13 ottobre. I biglietti presentano una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

