Ilgiorno.it - Milano Ristorazione, meno carne nel menù

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Riparte l’anno scolastico anche perche fornirà circa 75mila pasti in media ogni giorno serviti in 417 refettori e 180 asili nido e prodotti in 24 centri cottura. Tra le novità annunciate una serie di iniziative che coinvolgeranno studenti, famiglie e insegnanti sui temi delle buone abitudini alimentari, un contest dei cuochi e delle cuoche della società municipalizzata per la creazione di nuovi piatti. Per quanto riguarda le strutture, è stata riaperto il Centro cucina Giusti, chiuso nel 2023 per interventi strutturali. Si stanno invece ancora realizzando gli interventi di riqualificazione del Centro Cucina Anselmo da Baggio, che comprenderanno anche parte del refettorio della scuola primaria attiguo alla cucina, e la cui conclusione è prevista nella seconda metà del 2025.