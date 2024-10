Milano prova a costringere la figlia 17enne ad abortire ma lei racconta tutto ai medici | indagata la madre

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Lavoleva costringerla ad, ma lei hatoai, che hanno subito interrotto l’operazione e allertato i carabinieri. Succede a, dove la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo di indagine a carico della donna, con l’accusa di violenza privata e tentata interruzione di gravidanza non consensuale. I magistrati hanno fatto richiesta al giudice per le indagini preliminari affinché venga nominato un curatore speciale per la, che al momento vive con i nonni. Ieri, giovedì 10 ottobre, la ragazza è stata accompagnata dallain un ospedale dell’hinterland milanese, dove ha programmato un aborto per il mese di novembre. Ma l’intera procedura è saltata quando la giovane ha confidato aiche non si trattava di una sua decisione, ma di una costrizione da parte della