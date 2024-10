Lapresse.it - Medioriente: Difesa, smentito presunto ulteriore attacco a basi italiane

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ott. (LaPresse) – “In merito alle notizie circolate nella giornata odierna, riguardanti unterzocontro ledi Unifil in Libano, il Ministero dellasmentisce categoricamente tali affermazioni”. Lo precisa il ministero in una nota in cui si chiarisce che “le verifiche condotte sul campo confermano che non vi è stato alcun. Sono attualmente in corso le attività relative a lavori di ripristino dei manufatti precedentemente danneggiati, eseguiti in pieno coordinamento e accordo tra le unitàdi UNIFIL, le Forze Armate libanesi e le Forze diIsraeliane (IDF).