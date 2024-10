Medio Oriente, Israele spara di nuovo contro una postazione di Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) nuovo attacco delle forze israeliane contro una postazione Unifil nel Libano meridionale, feriti due caschi blu di nazionalità cingalese. Servizio di Antonio Soviero Medio Oriente, Israele spara di nuovo contro una postazione di Unifil TG2000. Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)attacco delle forze israelianeunanel Libano meridionale, feriti due caschi blu di nazionalità cingalese. Servizio di Antonio SovierodiunadiTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo attacco di Israele contro postazione Unifil - 2 feriti - La Cina ha "duramente condannato" Israele per l'attacco alla torre di osservazione dell'Unifil che ha ferito le forze di peacekeeping dell'Onu in Libano, esprimendo "preoccupazioni" per l'evoluzione della situazione. Le Idf non hanno rilasciato dichiarazioni immediate in merito al rapporto. Secondo un rapporto della tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz una delle due ... (Quotidiano.net)

Medio Oriente - Israele ha sparato ancora contro la postazione di Unifil in Libano : feriti due cingalesi - uno è grave - Una fonte delle Nazioni Unite afferma che Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ferendo due persone. . . . Lo riporta Haaretz. Media libanesi, uno dei feriti oggi all'Unifil è grave Secondo un rapporto della tv libanese Al Mayadeen, affiliata a Hezbollah, ripreso da Haaretz una delle due persone, ferite stamattina dalla ... (Gazzettadelsud.it)