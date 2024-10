Massa Lubrense, altri guai per il sindaco: è indagato e sigilli all’archivio comunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con l’incondonabile condono dell’assessore al condono Domenico Tizzano, sul quale c’è ordinanza di demolizione, e con il sequestro di un tratto della strada dove era stata realizzata la casa oggetto del condono, ecco la terza tegola addosso al Comune di Massa Lubrense (Napoli): i carabinieri hanno sigillato l’archivio comunale e storico, ed il sindaco Lorenzo Balducelli risulta formalmente indagato. La procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati anche il dipendente comunale addetto all’archivio, Rosario Acone. I due sono difesi dall’avvocato Francesco Cappiello, nominato con delibera di giunta. Il sequestro dell’archivio – diviso tra il seminterrato di Largo Vescovado e la sede di Via Palma –, frutto anche delle proteste della Soprintendenza relative al disordine e alla scarsa cura della conservazione, è avvenuto il 30 settembre. Ilfattoquotidiano.it - Massa Lubrense, altri guai per il sindaco: è indagato e sigilli all’archivio comunale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con l’incondonabile condono dell’assessore al condono Domenico Tizzano, sul quale c’è ordinanza di demolizione, e con il sequestro di un tratto della strada dove era stata realizzata la casa oggetto del condono, ecco la terza tegola addosso al Comune di(Napoli): i carabinieri hanno sigillato l’archivioe storico, ed ilLorenzo Balducelli risulta formalmente. La procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati anche il dipendenteaddetto, Rosario Acone. I due sono difesi dall’avvocato Francesco Cappiello, nominato con delibera di giunta. Il sequestro dell’archivio – diviso tra il seminterrato di Largo Vescovado e la sede di Via Palma –, frutto anche delle proteste della Soprintendenza relative al disordine e alla scarsa cura della conservazione, è avvenuto il 30 settembre.

