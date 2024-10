Manovra, Conte: “Nessuna tassa? Già ci sono e aumenteranno” (Di venerdì 11 ottobre 2024) GENOVA – “La presidente Meloni si è prodigata nel dire che non arriveranno tasse, ma le tasse le hanno già introdotte, l’abbiamo già visto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando della Manovra a margine di una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova. “Hanno raddoppiato – ha sottolineato Conte – l’Iva sui pannolini, sui prodotti di prima infanzia, hanno tagliato investimenti nella sanità, hanno tagliato addirittura le pensioni e adesso anche l’Istat dice che ormai le famiglie iniziano a risparmiare anche su cibi e alimenti. Le tasse – ha concluso – già ci sono e aumenteranno perché questo governo ha sottoscritto il patto di stabilità con 13 miliardi di tagli o nuove tasse. Non si sfugge”. L'articolo Manovra, Conte: “Nessuna tassa? Già ci sono e aumenteranno” L'Opinionista. Lopinionista.it - Manovra, Conte: “Nessuna tassa? Già ci sono e aumenteranno” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) GENOVA – “La presidente Meloni si è prodigata nel dire che non arriveranno tasse, ma le tasse le hanno già introdotte, l’abbiamo già visto”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando dellaa margine di una visita al cantiere dello scolmatore del Bisagno a Genova. “Hanno raddoppiato – ha sottolineato– l’Iva sui pannolini, sui prodotti di prima infanzia, hanno tagliato investimenti nella sanità, hanno tagliato addirittura le pensioni e adesso anche l’Istat dice che ormai le famiglie iniziano a risparmiare anche su cibi e alimenti. Le tasse – ha concluso – già ciperché questo governo ha sottoscritto il patto di stabilità con 13 miliardi di tagli o nuove tasse. Non si sfugge”. L'articolo: “? Già ci” L'Opinionista.

