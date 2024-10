Manifestazione VS. ddl sicurezza: "Giunta sotto scacco dei centri sociali" (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"La proroga della concessione avuta da Lepore è una marchetta elettorale". Non la mandano a dire i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Francesca Scarano, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone Bolognatoday.it - Manifestazione VS. ddl sicurezza: "Giunta sotto scacco dei centri sociali" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"La proroga della concessione avuta da Lepore è una marchetta elettorale". Non la mandano a dire i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Francesca Scarano, Stefano Cavedagna, Fabio Brinati, Felice Caracciolo, Francesco Sassone

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tensione per la manifestazione pro Palestina a Roma : rafforzate le misure di sicurezza. Piantedosi : “Illegale - sarà gestita dalla polizia” - Quindici esponenti del Movimento 5 stelle hanno sottoscritto un’interrogazione, a prima firma Stefania Ascari, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere formalmente il motivo del niet al corteo. E intanto il “no” alla manifestazione continua a dividere la politica. Le misure di sicurezza per la giornata di sabato sono state messe a punto venerdì in un tavolo tecnico in Questura, il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ddl sicurezza - alla manifestazione foto Conte-Bonelli-Fratoianni - Schlein è arrivata in piazza poco prima del leader del movimento e, dopo aver dichiarato alle telecamere, si è diretta alla manifestazione. it. . Conte invece è rimasto più defilato parlando con i cronisti e con alcuni sostenitori non incrociando mai la segretaria Dem. È l’istantanea di un campo largo diviso nella giornata in cui i leader di M5s, Verdi e Sinistra italiana hanno deciso che ... (Ildenaro.it)

**Ddl sicurezza : Pd - M5S - Avs e Più Europa a manifestazione Cgil - Iv non partecipa** - (Adnkronos) – Pd, M5S, Avs e Più Europa hanno aderito alla manifestazione di protesta contro il ddl Sicurezza indetta dalla Cgil per mercoledì alle 16 e 30 davanti al Senato, dove il disegno di legge proseguirà il suo iter dopo l’approvazione alla Camera. Italia Viva non ha aderito, pur avendo votato contro il provvedimento a Montecitorio. (Calcioweb.eu)