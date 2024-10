M5s: Conte, 'Grillo? Ora siamo in campagna elettorale, poi il rilancio con la Costituente' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Oggi siano in campagna elettorale. Non abbiamo nessun timore, il M5s è in campagna elettorale per Genova, la Liguria. Sulle questioni interne stiamo facendo il processo Costituente che sta liberando nuove energie. siamo nella seconda fase, ora c'è il percorso deliberativo, sono 22mila le proposte arrivate in 12 aree tematiche, poi voteremo e rilanceremo l'azione del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Giuseppe Conte, a Genova, rispondendo a una domanda su un eventuale incontro con Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento si è fatto vedere al Salone nautico con Bucci: "Non può andare al salone nautico? E' un reato? Vi dovete preoccupare quando si trovano a ballare in discoteca con Toti, non di chi va a visitare il Salone nautico", ha replicato ai cronisti il leader del M5s. Liberoquotidiano.it - M5s: Conte, 'Grillo? Ora siamo in campagna elettorale, poi il rilancio con la Costituente' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Oggi siano in. Non abbiamo nessun timore, il M5s è inper Genova, la Liguria. Sulle questioni interne stiamo facendo il processoche sta liberando nuove energie.nella seconda fase, ora c'è il percorso deliberativo, sono 22mila le proposte arrivate in 12 aree tematiche, poi voteremo e rilanceremo l'azione del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Giuseppe, a Genova, rispondendo a una domanda su un eventuale incontro con Beppe. Il fondatore del Movimento si è fatto vedere al Salone nautico con Bucci: "Non può andare al salone nautico? E' un reato? Vi dovete preoccupare quando si trovano a ballare in discoteca con Toti, non di chi va a visitare il Salone nautico", ha replicato ai cronisti il leader del M5s.

